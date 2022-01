Ministrul de Interne Lucian Bode, despre cazul fetei omorâte pe trecerea de pietoni: Această tragedie a scos la iveală putregaiul unui sistem care s-a degradat de la an la an. Reguli noi pentru selecția polițiștilor

Ministrul de Interne a criticat în termeni duri cazul de la Bolintin Vale.

LUCIAN BODE, ministrul de Interne: Această tragedie a scos la iveală putregaiul unui sistem care s-a degradat de la an la an, în ultimii 30 de ani. Resurse umane insuficiente, câteodată slab pregătite, câteodată în cârdășie cu puterea politică locală și câteodată în cârdășie cu infractorii. Am dispus șefului Poliței Române să realizeze de urgență o evaluare managerială la nivelul fiecărui inspectorat județean de poliție care să vizeze identificarea tuturor problemelor.

Ministerul de Interne ar putea anunța noi proceduri pentru selecția, pregătirea și testarea cadrelor după valul de infracțiuni, unele chiar mortale, comise de polițiști.

Potrivit unor surse oficiale, Ministerul de Interne pregăteşte proceduri mai riguroase de selecție a cadrelor, mai ales din sursă externă. În plus, ar putea fi modificate și procedurile de testare periodică, fizică şi psihologică, a poliţiştilor.

Problemele de integritate sau privind lipsa de pregătire a personalului din Ministerul de Interne apar tot mai des, în condițiile în care polițiștii experimentaţi pot ieşi la pensie la doar 40-50 de ani.

SORIN IONIŢĂ, specialist în administrație publică Expert Forum: E o mare problemă, cadrele specializate sunt încurajate să iasă din structuri exact atunci când au ... și vin tot felul de băieți la 32 de ani, șefi în Jandarmerie, cum am mai văzut, care depind cu totul de politicienii care i-au pus, au credite la bancă, copil de doi ani, nevastă educatoare și ei stau acolo, cu teama să nu-i dea afară.

Fostul ministru de Interne din Guvernul Cioloș, europarlamentarul USR Dragoș Tudorache, a cerut explicații din partea ministrului de Interne Lucian Bode.

DRAGOŞ TUDORACHE, fost ministru de Interne: "Eu am lăsat, când am plecat de la Ministerul de Interne, deşi am stat doar câteva luni, un plan de resurse umane care trebuia continuat, care trebuia aprofundat, pentru că toate acele plecări trebuiau compensate, nu doar prin recrutări, dar şi prin perfecţionări, printr-un plan de redresare a resursei umane din minister şi un astfel de plan aş vrea să aud de la ministrul Bode".

Potrivit unor surse oficiale, Ministerul de Interne şi-a propus să angajeze în acest an peste 5.000 de polițiști, jandarmi sau pompieri de pe băncile școlilor sau academiilor proprii, dar şi din surse externe.

