Ministrul de Interne Cătălin Predoiu: Vizita în Austria era absolut necesară

Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu și omologul austriac, Gerhard Karner / FOTO: Captură foto

"Sunt două aspecte aici. Una este vizita în sine, a doua este problema Schengen. Vizita în sine era absolut necesară, întâlnirea în sine. Dincolo de faptul că am fost invitat şi e lipsit de curtuoazie să refuzi o invitaţie, dar era absolut necesară pentru că este de neconceput ca un nou ministru de Interne, de Justiţie, să nu contacteze imediat omologii după ce îşi preia funcţia şi am făcut acest lucru imediat ce mi-am preluat funcţia. Am discutat cu toate statele membrele UE. (...) Absenţa unui contact ar fi fost în sine un mesaj prost din partea noastră. Era absolut necesar să ne întâlnim pentru a desţeleni un teren care fusese mult acoperit de anul 2022, de ce s-a întâmplat după, anumite reacţii şi declaraţii, nu neapărat ale miniştrilor de Interne, dar oamenilor politici, parlamentari. Tot acest câmp de discuţie era blocat şi indiferent ce poziţie au cele două părţi, prima condiţie este să angajezi dialogul şi să setezi regulile jocului", a spus Predoiu la Digi24.



El a adăugat că dosarul Schengen nu este un simplu dialog între Austria şi România.



"Era important să resetăm puţin jocul, să îl abordăm constructiv prin prisma unor interese comune pe care le avem, cum ar fi protecţia împotriva migraţiei, protecţia frontierelor, dar şi în perspectiva unor interese comune din punct de vedere economic. Am discutat şi acest lucru cu ministrul austriac. (...) Trebuie să încerci să înţelegi ce vrea partea cealaltă, ce problemă are cu tine sau cu alţii. Dosarul Schengen nu este un simplu dialog între Austria şi România. Vreau, nu îţi dau sau aş dori şi nu se poate. Este un dosar multietajat, multidimensional, are componentă de migraţie, are componentă de cooperare poliţienească internaţională, are componentă de geopolitică regională. Este un dosar care trebuie construit treptat", a afirmat ministrul.



Cătălin Predoiu a mai spus că declaraţiile de după întâlnire ale ministrului de Interne austriac au fost "declaraţii de consum politic", "declaraţii mai degrabă pentru partidul domniei sale". Preluare: Agerpres

