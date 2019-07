Nicolae Moga a demisionat din funcția de ministru de Interne chiar înainte de şedința CSAT. "Am decis să-mi dau demisia pentru a salva o parte din prestigiul puternic afectat al ministerului", a anunțat Moga. Marți după-amiază, vicepremierul Mihai Fifor a fost numit ministru interimar al Afacerilor Interne.

Ministrul de Interne a demisionat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Potrivit unui comunicat al Administraţiei prezidenţiale, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care se ia act de demisia lui Nicolae Moga şi decretul prin care Mihai-Viorel Fifor, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, este desemnat ca ministru al Afacerilor Interne, interimar.

Nicolae Moga a declarat marți că demisia sa trebuie văzută ca un nou început la Interne.

În urma unei discuții pe care am avut-o cu premierul am decis să mă retrag din funcția de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii onești și profesioniști din minister. Îi mulțumesc doamne premier pentru încredere și trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor, a spus Nicolae Moga.

Nicolae Moga, a depus acum 6 zile jurământul în funcţia de ministru al Afacerilor Interne.

ŞTIRILE ZILEI