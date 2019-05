"Nu este o surpriză pentru nimeni, cu atât mai puțin pentru mine, că domnul președinte îmi cere demisia. Nu e prima dată și cred că este deja de notorietate această idee fixă a dânsului. De aceea, politic, îi răspund că nu mă intimidează astfel de cereri urgente, nici chiar în situația în care acestea sunt dublate de riscul unor dosare penale. Așa cum am procedat de fiecare dată, o demisie din funcție o voi depune numai atunci când partidul din care fac parte mi-o va cere. Am discutat cu d-na prim-ministru după ce am ascultat declarația președintelui și mă văd nevoită să-l dezamăgesc. Nu îmi voi da demisia nici imediat, nici imediat!", a declarat miercuri seară ministrul de Interne Carmen Dan.