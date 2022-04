Miniștrii de finanţe ai Marii Britanii, SUA și Canadei au părăsit o reuniune a G20 pentru a protesta față de participarea Rusiei

Reuters raportează că oficialii ucraineni prezenți au ieșit de asemenea de la întâlnirea de la Washington DC a celor mai mari 20 de economii ale lumii.

Ministrul de finanţe al Canadei, Chrystia Freeland, a relatat miercuri că a ieşit dintr-o reuniune plenară a G20 pentru a protesta faţă de participarea Rusiei în grupul celor mai mari economii ale lumii, transmite Reuters.

"Reuniunile de săptămâna aceasta de la Washington au ca subiect sprijinul pentru economia mondială, iar invazia ilegală a Rusiei în Ucraina este o ameninţare gravă pentru economia globală", a scris ea pe Twitter, adăugând că Rusia nu ar trebui să participe la lucrările G20.

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO