Ministrul de externe ucrainean, la Sofia: Cei care sunt împotriva furnizării de armament Ucrainei sprijină agresiunea rusă şi exterminarea cetăţenilor noştri

''Cei care nu doresc, care ezită, care vorbesc împotriva furnizării de armament Ucrainei, practic sprijină agresiunea rusă şi exterminarea cetăţenilor noştri'', a spus Kuleba înainte de a-şi încheia vizita în Bulgaria, ţară ce refuză să ofere arme Ucrainei.

Ministrul ucrainean a sosit luni seară în Bulgaria cu maşina, trecând prin România, într-o vizită care nu a fost anunţată public în prealabil. El a încercat la Sofia să convingă politicienii bulgari să livreze arme ţării sale, dar fără succes.

Bulgaria este una dintre puţinele ţări membre ale NATO, alături de Ungaria, care refuză să ofere ajutor militar Ucrainei în războiul acesteia din urmă cu Rusia. Guvernele de la Sofia şi Budapesta consideră că printr-un astfel de ajutor militar ar putea deveni părţi în conflict.

Opoziţia faţă de orice ajutor militar pentru Ucraina vine în special din partea socialiştilor bulgari care fac parte din coaliţia de guvernare şi mai puţin din partea premierului Kiril Petkov. Acesta din urmă, om de afaceri format în SUA, a creat anul trecut împreună cu fratele său un nou partid cu mesaj anticorupţie, care a obţinut un rezultat surprinzător de bun la a doua serie de alegeri anticipate din noiembrie. Astfel, a ajuns astfel şef al guvernului.

Kuleba s-a întâlnit şi cu preşedintele bulgar Rumen Radev, considerat un simpatizant al Rusiei. În declaraţiile date după întrevederea cu ministrul ucrainean, preşedintele bulgar s-a limitat să asigure că ţara sa va continua să ofere ''sprijin total Ucrainei în funcţie de posibilităţile noastre'', amintind că Bulgaria a primit peste 91.000 de refugiaţi ucraineni şi a oferit Ucrainei un ajutor umanitar în valoare de 1,5 milioane de euro.

President of Bulgaria Rumen Radev received me in Sofia today. We discussed ways to restore peace and development in the Black Sea region. We also agreed on the need to strengthen supply chains for agricultural products in order to sustain global food security. pic.twitter.com/cCilCqXEvN