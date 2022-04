NATO, pregătită să ofere mai mult ajutor Ucrainei EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ministrul de externe al Ucrainei a mers la Bruxelles cu un mesaj simplu și clar: arme, arme și iar arme. Acestea sunt necesare pentru apărarea Ucrainei dar și a membrilor NATO, a spus diplomatul de la Kiev care și-a manifestat un optimism rezervat după discuțîi.

DMYTRO KULEBA, ministrul de Externe al Ucrainei: "Ucraina propune un acord, un acord corect şi care este simplu: voi ne daţi tot ce avem nevoie, iar noi vom lupta pentru securitatea noastră dar şi pentru securitatea voastră, pentru că Puțin, preşedintele Puțin să nu aibă nicio şansă să testeze Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic."

JENS STOLTENBERG: "Am căzut de acord că trebuie să accelerăm şi mai mult susţinerea pentru Ucraina, pentru că Ucraina să câştige în faţa invaziei ruse. Am căzut de acord şi că trebuie să susţinem mai mult şi toţi partenerii din regiune care sunt acum sub presiune. AliaţIi oferă deja şi sunt gata să ofere și mai mult sprijin militar."

Oficialul ucrainean a avut discuții și cu lideri G7 care au emis o declarație comună prin care condamnă Rusia pentru ceea ce au numit masacrul de la Bucha și din alte localități ucrainene. Kuleba a cerut occidentailor sancțiuni mai aspre la adresa Rusiei, inclusiv interzicerea totală a importurilor de gaz și petrol. O măsură pentru care însă nu există consens.

PETER SZIJJARTO, ministrul de Externe al Ungariei: "Noi nu susţinem nicio iniţiativă care ar sancţiona livrările de gaz şi petrol din Rusia către Europa, inclusiv spre Ungaria."

De cealaltă parte, un mesaj clar de susținere, chiar dacă doar simbolic, a venit din PE, acolo unde a fost aprobată o rezoluție pentru impunerea unui embargou imediat pe gazul și petrolul rusesc. 513 europarlamentari au votat pentru, inclusiv toți aleșii români, 22 împotrivă și 19 s-au abținut. Președinta legislativului, primul șef al unei instituții europene care a mers la Kiev de la începutul invaziei a salutat votul.

ROBERTA METSOLA, preşedintele Parlamentului European: "Acesta este un pas semnificativ şi foarte, foarte important. Cred că poziţia acestui parlament este clară şi transmite cel mai puternic mesaj de susţinere pentru poporul ucrainean."

Uniunea Europeană urmează să aprobe al cincilea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei ce va include și stoparea importurilor de cărbune. Șefa Comisiei Europene și președintele Consiliului European au spus că mai devreme sau mai târziu se va discuta și reducerea dependenței de gazul rusesc, dar nu acum. Potrivit înaltului reprezentant pentru politica externă, UE a plătit Rusiei 35 de miliarde de euro pentru energie de la începutul inavaziei. De cealaltă parte, a oferit ajutor umanitar Ucrainei de 1 miliard de euro.

