Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, despre anexarea teritoriilor ucrainene: 'Condamnăm acest act şi toate agravările şi reconfirmăm susţinerea noastră fermă pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei'

'Condamnăm acest act şi toate agravările şi reconfirmăm susţinerea noastră fermă pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei', a mai scris şeful diplomaţiei române.

The illegal&illegitimate annexation of UA territories by , following the sham „referenda”& illegal aggression,must be fully rejected by international community. We condemn it & all escalations & reaffirm our enduring support for sovereignty&territorial integrity @DmytroKuleba https://t.co/dPjVt4LtWg