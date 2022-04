Ministrul de Externe al Ucrainei a adoptat un pui de câine din Mariupol. Dmytro Kuleba: Războiul aduce suferinţă şi animalelor

Ministrul a postat un filmuleţ cu noul membru al familiei pe reţelele de socializare, scrie The Kyiv Independent. "Războiul aduce suferință nu numai oamenilor, ci și animalelor. Iar umanitatea înseamnă să ai grijă atât de primul, cât și de cel din urmă”, a spus Kuleba, potirvit sursei citate.

Foreign Minister Dmytro Kuleba adopts puppy from besieged Mariupol.



The official said that the puppy was given birth by a dog whose owners went missing. Kuleba called him Marik, which is the city’s nickname. He is joining the minister's two other dogs.



dmytro_kuleba/Instagram pic.twitter.com/oXjpBgFJZz