Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, la Tema zilei: Am primit o listă a criteriilor pe care nu le îndeplinesc cetățenii români care fac cereri de viză pentru SUA. Exemple: au condamnări penale și declară date false

"Viziunea pe care o are, care este viziunea oficială a Statelor Unite, este că includerea României în programul Visa Waiver este un obiectiv comun, nu este doar un obiectiv al României. De altfel, și Declarația de parteneriat strategic pentru secolul XXI de acum 10 ani menționează acest obiectiv ca pe un obiectiv comun. De asemenea, secretarul Mayorkas mi-a arătat și faptul că există beneficii pentru Statele Unite, beneficii clare care rezultă din admiterea unui stat, inclusiv admiterea României, în acest program Visa Waiver. (...) Și am discutat în mod concret, inclusiv există cifre și simulări pe care le are Departamentul pentru securitate internă cu privire la aceste efecte pozitive. Dincolo de aceste efecte pozitive, trebuie să îndeplinim criteriile care sunt prevăzute de legislația americană, legislație care este adoptată de Congresul american, pentru a putea fi admiși în acest program", a declarat marți seară, la Tema zilei, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

Singurul criteriu care rămâne de îndeplinit de către România este cel al ratei de refuz a cererilor de viză, care trebuie să fie sub 3%. În anul fiscal anterior, avem o rată de refuz de 10,14%.

În cadrul vizitei efectuate la Washington la începutul acestei luni, s-a convenit să se facă demersuri concrete - să se vadă ce anume nu îndeplinesc cetățenii care fac cereri. Acest lucru presupune o comunicare din partea autorităților americane.

"Și deja am primit o astfel de listă", a declarat Bogdan Aurescu. "Dar dincolo de asta, am cerut inclusiv care este proporția pe care fiecare din aceste criterii neîndeplinite o are în ansamblul cererilor respinse, care formează acest procent care este încă la 10,14%", a adăugat el.

"Pot să vă dau de exemplu situația în care un cetățean român are condamnări penale de un anumit tip, pentru anumite infracțiuni. (...) Mai sunt și alte situații. Sunt situații în care, de pildă, cetățeni români nu dau date adevărate cu privire la anumiți parametri care sunt ceruți de către autoritățile americane - cu privire la venituri, de exemplu, exagerează nivelul veniturilor", a explicat ministrul Afacerilor Externe.

Comunicarea cu autoritățile americane pe această temă continuă.

"Aștept date suplimentare cu privire la ponderea pe care o au aceste motive de refuz în totalul cererilor care sunt refuzate. Vreau, de asemenea, să văd unde sunt respinse mai mult aceste solicitări - dacă e vorba despre solicitări făcute în România sau e vorba despre solicitări făcute în alte țări, unde există diasporă românească, unde sunt comunități românești consistente", a explicat Aurescu.

Ministrul Afacerilor Externe a reiterat că este nevoie de o campanie comună de conștientizare.

"Este logic că dacă un anumit cetățean român nu îndeplinește un parametru pentru care ar putea să fie refuzat, nu are niciun sens să dea bani pentru taxa aceea de înscriere la, mă rog, Consulatul american, când depune dosarul pentru viză. Iar dosarul respectiv dacă este respins, evident că el va crește procentul ratei de refuz și diminuăm șansele ca România să fie inclusă în programul Visa Waiver", a declarat oficialul.

"În cursul anului viitor, cu siguranță vom începe această campanie", a subliniat Bogdan Aurescu.

"Important este ca noi să facem tot ceea ce ține de noi", a adăugat oficialul, refuzând să prognozeze o dată la care România ar putea fi inclusă în Visa Waiver.

