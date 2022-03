Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, anunţă că mii de israelieni şi ucraineni de origine evreiască au fost evacuaţi prin România

ACTUALIZARE: Şeful diplomaţiei a subliniat eforturile României în procesul de evacuare din Ucraina a mii de cetăţeni israelieni sau de origine evreiască, inclusiv 100 de orfani.



"Am discutat despre eforturile comune de a sprijini procesul de evacuare a persoanelor care fug din calea războiului, inclusiv cetăţeni ai statului Israel. Prin punctele de frontieră ale României cu Ucraina şi cu Republica Moldova au intrat pe teritoriul ţării noastre peste 430.000 de cetăţeni ucraineni, la care se adaugă şi un număr foarte mare de cetăţeni ai altor state, care au fost evacuaţi, iar numărul acesta desigur creşte. L-am asigurat pe colegul meu de angajamentul României pentru acordarea întregului sprijin pentru evacuarea în continuare a cetăţenilor israelieni sau de origine evreiască din Ucraina. Până la acest moment, peste 3.000 de cetăţeni israelieni, peste 1.200 de cetăţeni ucraineni de origine evreiască au fost sprijiniţi de România să intre pe teritoriul ţării noastre şi apoi să fie evacuaţi, cu peste 12 zboruri către Israel, inclusiv în jur de 100 de orfani care au fost aduşi din Ucraina", a arătat ministrul de Externe.



El a adăugat că aceste eforturi au fost posibile datorită eforturilor comune datorate unei cooperări exemplare a autorităţilor, cu referire la Departamentul consular din Ministerul Afacerilor Externe şi Ambasada Israelului la Bucureşti. Bogdan Aurescu a amintit de operaţionalizarea recentă la Suceava a unui centru logistic, destinat să colecteze şi să transfere ajutorul internaţional pentru Ucraina, invitând statul Israel să sprijine acest centru. În opinia oficialului român, criza gravă pe care o provoacă agresiunea militară rusă ilegală împotriva Ucrainei nu este doar o problemă a regiunii sau a Europei, ci are efecte la nivel global.



"Criza gravă multidimensională pe care o provoacă agresiunea militară rusă ilegală împotriva Ucrainei nu este doar o problemă a regiunii, nu este doar o problemă a Europei, dar are şi efecte la nivel global. De aceea, este important şi am hotărât împreună să rămânem într-un contact strâns şi, de asemenea, să acţionăm în cadrul oferit de diversele organizaţii internaţionale pentru a sprijini valorile democratice, pentru a sprijini dreptul internaţional", a precizat Aurescu.

Ministrul Afacerilor Externe al Statului Israel, Yair Lapid, a mulţumit, duminică, Guvernul României pentru cooperare şi ajutorul dat cetăţenilor israelieni în contextul conflictului din Ucraina, fapt ce a dus la salvarea multor vieţi.



"Guvernul României a lucrat îndeaproape cu noi şi ne-a ajutat foarte mult să salvăm multe vieţi. Copiii de origine evreiască din Odesa, copii cu cancer au fost trimişi în Israel pentru tratament şi mii de refugiaţi au scăpat prin vama Siret. Vieţile lor au fost salvate de cooperarea dintre ţările noastre. Vă mulţumesc şi mulţumesc Guvernului României pentru cooperare şi pentru ajutor", a declarat Yair Lapid, după întâlnirea cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.



El a făcut apel la Federaţia Rusă să soluţioneze conflictul cu Ucraina prin negocieri.



"Pe lângă prietenia noastră îndelungată, atât în momente de pace cât şi în momente de război, cum vedem acum invazia Ucrainei de către Rusia, care este fără justificare, noi apelăm la Rusia să înceteze şi să soluţioneze acest conflict prin negocieri. Noi vom face tot ce este posibil pentru a avea soluţie de pace. lucrăm împreună cu aliaţii noştri - Satele Unite şi cu partenerii europeni - pentru a încerca să punem capăt acestei tragedii cât mai curând posibil", a subliniat ministrul de externe israelian.

______________________________________________________________________

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că întrevederea dintre Bogdan Aurescu şi Yair Lapid se va concentra asupra modalităţilor de gestionare a efectelor multiple ale agresiunii ruse asupra Ucrainei. De asemenea, discuţiile se vor apleca asupra modalităţilor de dezvoltare a relaţiilor bilaterale româno-israeliene, cu accent pe domeniile politic, economic şi securitar.



Cei doi şefi ai diplomaţiilor vor evalua, cu prilejul vizitei, stadiul pregătirii celei de-a treia şedinţe comune de guvern România-Israel (G2G), care este prevăzută a fi organizată în anul acesta.



Ministrul Bogdan Aurescu şi omologul său vor efectua şi o trecere în revistă a principalelor dosare politice de interes comun, inclusiv despre evoluţiile din Orientul Mijlociu.



Cei doi miniştri vor discuta, de asemenea, modalităţi concrete de a acorda asistenţă umanitară Ucrainei, în contextul în care România găzduieşte, la Suceava, hub-ul regional care facilitează şi asigură coerenţa eforturilor de direcţionare a ajutoarelor umanitare către Ucraina şi către alte state care primesc refugiaţi ucraineni, printre care şi Republica Moldova.



Discuţiile vor viza şi situaţia regională de securitate, cei doi oficiali urmând să efectueze un schimb de opinii cu privire la viitoarele evoluţii şi consecinţele acestora în plan securitar mai larg asupra Europei şi la nivel global.



Vizita la Bucureşti a lui Yair Lapid are loc la invitaţia şefului diplomaţiei române, inclusiv ca urmare a discuţiei telefonice din 3 martie cu Bogdan Aurescu, pe fundalul agravării crizei provocate de Rusia în ce priveşte Ucraina şi în contextul unei foarte bune cooperări cu autorităţile române în vederea evacuării cetăţenilor israelieni din Ucraina prin România.



Statul Israel este unul din principalii parteneri ai României din zona Orientului Mijlociu, relaţiile bilaterale, de natură strategică, dezvoltându-se constant în ultimii ani, precizează MAE.



Ministrul Yair Lapid a început, sâmbătă seara, vizite diplomatice în două ţări care au graniţă comună cu Ucraina - România şi Slovacia, a anunţat Ambasada Israelului la Bucureşti.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI