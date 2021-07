Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu, la Tema Zilei: Doar 10% din cărțile din bibliotecile din R. Moldova sunt în limba română. Poate cu asta ar trebui să începem sprijinul pentru drumul ei european

Întrebat cum se va așeza România, într-un sprijin pentru Republica Moldova, pe drumul european, ministrul Culturii a răspuns luni seara, la Tema Zilei: "Am avut câteva întâlniri cu delegații din Republica Moldova și am aflat cu surprindere că doar 10% din cărțile din bibliotecile de acolo sunt în limba română. Poate cu asta ar trebui să începem. Avem un ICR (n.r., Institutul Cultural Român) la Chișinău care poate că ar trebui activat mai bine decât a fost activat până acum. Avem o nouă putere la Chișinău care a ales acest parcurs pro-european, cu siguranță de acolo va fi o cu totul altă deschidere și poate de aici ar trebui început. De-a lungul timpului s-au făcut poduri de flori, dar poate ar trebui să facem și acea autostradă mult-discutată și vorbeam și de acele magistrale din zona energetică care ne-ar conecta pe mai multe zone un pic mai pragmatice, nu doar pe cele care țin de identitatea noasră comună".

Ministrul Gheorghiu a anunțat că sunt discuții avansate cu istoricul Adrian Cioroianu pentru a asigura managementul Bibliotecii Naționale.

Bogdan Gheorghiu a mai vorbit la Tema Zilei despre listarea Roșiei Montana la UNESCO, noile relaxări ale restricțiilor la evenimentele culturale, ce soluții sunt pentru revigorarea cinematografelor românești, îmbunătățirea legii managementului cultural, înscrierea artiștilor independenți într-un registru, programul de achiziții de artă contemporană.

ŞTIRILE ZILEI