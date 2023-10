Ministrul Culturii, Raluca Turcan, la Tema Zilei: A fost votată ordonanța pe care am îmbunătățit-o pentru funcționarea Oficiului pentru implementarea schemei de sprijin în industria cinematografică

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, la Tema Zilei

Raluca Turcan, ministrul Culturii: Tocmai a fost votată ordonanța pe care am îmbunătățit-o pentru funcționarea Oficiului pentru implementarea schemei de sprijin în industria cinematografică, o schemă începută - iarăși ajungem la lucruri care te fac să zâmbești că nu-ți permiți să plângi. O schemă de sprijin a industriei cinematografice care includea România în rândul tuturor țărilor din UE pentru implementarea unei forme de sprijin pentru marile producții cinematografice făcute în coproducție cu echipele din România, care se produceau în România. Toate țările au un anumit procent care se întoarce către producător. Doar România nu avea această schemă implementată. Schema a început în 2018, o schemă fără bani.

“Avem deja angajamente de investiții în România de 200 de milioane de euro în industria cinematografică”

Ministrul Culturii a explicat la Tema Zilei ce pași au fost urmați pentru a finaliza cadrul legal.

Raluca Turcan, ministrul Culturii: Oamenii, mai ales în străinătate, au făcut tam tam, veniți că are și România, veniți să filmați în România, pompați bani pentru că statul român vă va deconta o parte din cheltuieli. Au venit, au filmat în România, au investit sute de milioane, după care statul român a spus ne pare rău, dar știți, nu avem bani, nu știm ce să facem s.a.m.d. Ce au zis unii care au fost mai bătăioși? Nu doar că suntem neserioși, ne-au dat în judecată. Și ce să vedeți? Au câștigat. Pentru că exista cadrul legal prin care statul român trebuia să deconteze. Și atunci am luat din nou această schemă la Ministerul Culturii, de fapt o preluase ministrul dinaintea mea, dar, în Parlament am finalizat cadrul legal, am finalizat procedrua de decontare, am făcut transferul – nici măcar nu erau dosare la Ministerul Culturii. Am făcut transferul la Ministerul Culturii. Am unificat două instituții care să funcționeze și eu cred că, până la sfârțitul anului, vom reuși un lucru despre care se vorbește din anul 2018. Să facem primele plăți, în primul rând pe cele care au decizie finală, să mergem în paralel cu evaluarea dosarelor depuse la decontare. În mod normal, pentru tot ceea ce avem în momentul de față, decizii definitive plus doare în evaluare, în jur de 55 de milioane de euro. În același timp, anul viitor dacă noi suntem serioși, avem deja angajamente de investiții în România de 200 de milioane de euro în industria cinematografică. Pentru că așa se întâmplă și în alte țări.

