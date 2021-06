Ministrul Culturii: O singură persoană a fost depistată pozitiv la testul COVID-19, în urma desfășurării evenimentelor pilot

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu / FOTO: Autor: ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"Au participat 1.300 de persoane la cele patru evenimente - trei în interior şi unul în aer liber. La Bucureşti am avut trei evenimente, două în interior şi unul în aer liber, la Cluj am avut un eveniment în interior. În Bucureşti nu a fost identificat niciun caz, în Cluj-Napoca o singură persoană a fost depistată pozitiv în urma efectuării unui test rapid în data de 23 mai. Asta înseamnă la 8 zile după desfăşurarea evenimentului", a declarat astăzi ministrul Culturii, la postul de știri B1TV, citat de Agerpres.



Ministrul a menţionat că persoana în cauză era vaccinată cu schema completă de imunizare cu mai mult de 10 zile de la administrarea acesteia şi a arătat că acest caz unic nu este statistic relevant sau reprezentativ pentru evenimentele-pilot în ansamblu, mai ales că este foarte posibil ca infectarea să se fi produs la o dată ulterioară evenimentului.



"Pe recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii apare termenul 'între 4 şi 6 zile' ca termen de care poate fi legată o eventuală infectare de un eventual context sau eveniment. (...) Iar acest caz este la 8 zile după evenimentul de la Cluj-Napoca", a spus Gheorghiu.



Bogdan Gheorghiu a mai arătat că instituţia pe care o conduce nu va mai organiza astfel de evenimente pilot.



"Nu avem de ce să mai facem astfel de evenimente, pentru că contextul general va permite desfăşurarea de evenimente. Evenimentele pilot au avut rolul de a confirma ce am declarat în ultimul an, şi anume că acţiunile culturale nu reprezintă sursă pentru focarele de infecţie, că publicul participant este unul responsabil şi că putem oferi predictibilitate, (...) pe care sectorul cultural-creativ o solicită şi de care avem cu toţii nevoie. Este încă o dovadă că evenimentele culturale se pot organiza în condiţii de siguranţă, independent de rata cumulată a infectărilor. Şi, sigur, totodată, soluţia este şi trebuie să rămână vaccinarea", a mai subliniat Bogdan Gheorghiu.



Ministerul Culturii a derulat în perioada 14-22 mai patru evenimente-pilot, care au presupus spectacole cu public atât în interior, cât şi în exterior.

Condiţiile de participare au fost aprobate de către Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în baza propunerilor Ministerului Culturii, avizate de Ministerul Sănătăţii. Acestea au avut loc în interior la Opera Naţională Bucureşti, la Teatrul Naţional Bucureşti şi la Opera Naţională Română Cluj-Napoca, iar în exterior, la ONB.

ŞTIRILE ZILEI