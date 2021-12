Ministrul Cercetării, Florin Roman, a demisionat. El spune că îl dă în judecată pe D. Cioloș. Liderul USR: Faptul că e supărat că l-am demascat e dovada că acești oameni nu trebuie păstrați în politică

sursa: Autor: LIVIU SOVA / AGERPRES FOTO FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

ACTUALIZARE Președintele Klaus Iohannis a anunțat că demisia lui Florin Roman a fost primită și a indicat că este de acord cu numirea lui Virgil Popescu drept ministru interimar.

"Am primit demisia domnului Florin Roman, voi numi interimar pe domnul ministru Virgil Popescu. Documentele propriu-zise vor fi semnate când ajung în țară", a declarat Klaus Iohannis.

ACTUALIZARE Potrivit unor surse, favorit pentru preluarea portofoliului de la Cercetare ar fi Robert Sighiartău. Liberalii urmează să organizeze ședințe ale Bex și BPN.

ACTUALIZARE Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook, după ce Florin Roman l-a acuzat că a coordonat atacul de plagiat în urma căruia ministrul Cercetării și-a dat demisia. ”Faptul că e supărat pe mine că l-am demascat e dovada că acești oameni nu mai trebuie păstrați în politică”, a scris Dacian Cioloș.

Suspiciunea de plagiat a apărut după ce a fost publicat în presă un articol care arăta că Florin Roman și-a trecut în CV o diplomă inexistentă: licența în economie la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj.

Premierul a cerut clarificări legate de suspiciunile de plagiat.

ACTUALIZARE Florin Roman spune că pleacă cu fruntea sus de la conducerea ministerului și că îl va da în judecată pe Dacian Cioloș, pe care îl acuză că a coordonat acest atac.

Ministrul Cercetării, Florin Roman, a scris pe contul său de Facebook: Am înaintat azi demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale. Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal sa afecteze activitatea Executivului. Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș ne vedem in instanța. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanța sau comisie sa dea un verdict. In rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru “conectarea” in regim de monopol la digitalizare, va spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV. Plec din funcția de ministru cu fruntea sus! Așa sa îmi ajute Dumnezeu!

ŞTIRILE ZILEI