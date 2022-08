Ministrul Bogdan Aurescu, apel pentru susținerea Republicii Moldova în parcursul său european

În cadrul unei dezbateri din seria Forum pentru Ucraina, șeful diplomației române a amintit că și Ucraina, și Republica Moldova au primit statutul de țară candidată, ceea ce va impulsiona reformele din cele două țări.

Bogdan Aurescu, ministru de Externe: Pentru Moldova e foarte important că are acest obiectiv. Şi acest lucru e valabil şi pentru Ucraina. Astfel, ţara are un scop. Moldova are o conducere foarte angajată, un preşedinte şi un guvern, un parlament pro reforme democratice, cu voinţa de a merge pe acest drum. E vorba de reformele din justiţie, din administraţia publică, din economie, crearea de condiţii pentru investitori. Acest obiectiv imprimă şi un ritm al reformelor. Ceea ce trebuie să facem, e să ajutăm. Moldova e foarte vulnerabilă, fiind vecinul cel mai expus la efectele crizei din Ucraina.

