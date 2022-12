Austria, nouă declarație împotriva aderării României la Schengen EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Credem că are sens să includem Croația și să nu includem acum Bulgaria și România. Este important (în cazul sistemului de azil) că trei aspecte de bază trebuie să funcționeze: protecția frontierelor externe, refuzurile și distribuirea. Adevărul este că multe lucruri nu funcționează în aceste domenii. Și de aceea trebuie să continuăm să muncim", a declarat Karner în cadrul emisiunii "Club 3", citată de publicația Kurier.

La împlinirea unui an în funcție și cu alegeri care urmează să se desfășoare în luna ianuarie, ministrul austriac de Interne a subliniat că sistemul pentru primirea migranților și-a atins limitele.

"Numărul solicitanților de azil și al celor cu drept de azil este de 92.000 - sistemul și-a atins limitele. Prin urmare, corturile au fost folosite ca măsură de urgență. De ce? Pentru că era necesar să se prevină lipsa de adăpost. Are mai mult sens ca oamenii - în special bărbații tineri - să doarmă în corturi și nu în piețele satului sau sub copaci", a declarat Karner.

"Cu date, Ministerul Afacerilor Interne a demonstrat că forțarea graniței pe granița cu Serbia în România este între 30 și 40 de ori pe zi, și toți imigranții care forțează sunt recuperați de către Poliția de frontieră din România și trimiși în centrele de imigranți, unde comportamentul este absolut ireproșabil față de ei, în timp ce Ungaria, spre exemplu, are (...) între 800 și o mie, o medie de 900 de persoane care forțează granița cu Ungaria inclusiv în zona cu gardul de 4 metri, celebrul gard pus de Viktor Orban. Austria are 85 de mii de imigranți legal, 85 de mii în momentul ăsta pe teritoriul ei, din care 75 de mii nu se știe cum au ajuns pe teritoriul lor, și foarte probabil asta este cauza, plus anumite chestiuni interne în Austria Inferioară, acolo unde se află cei mai mulți migranți veniți de pe ruta balcanică, au loc alegeri pe 23 ianuarie și ministrul de Interne este din acel land", a explicat vineri europarlamentarul Rareș Bogdan, la TVR INFO.

