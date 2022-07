Ministrul Apărării, la TVR INFO: Discuția despre pensiile militare într-un moment în care la granițele tale ai un război e în sine o proastă opțiune. Pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, sunt pensii ocupaționale

"Nu ne-am opus discuției despre modernizarea pensiilor și sistemului de pensii, dar am avut o opinie separată, pentru că există o serie de argumente pentru care discuția despre pensiile militare, de exemplu, într-un moment în care la granițele tale ai un război este în sine o proastă opțiune. Pentru că s-a întâmplat și în alte momente, când nu era război, dar când s-a discutat despre pensii, și atunci se creează imediat o emoție în sistem și se pensionează mii de oameni care în mod normal ar putea să rămână în sistem, pentru că au dreptul să mai rămână în sistem, însă pot să-și permită o pensionare doar din panică - să nu se întâmple ceva, să li se taie pensiile", a ținut să sublinieze Vasile Dîncu.

Întrebat dacă simte că există o intenție în acest sens, Dîncu a negat vehement.

"În România, pensiile militarilor nu sunt pensii speciale, sunt pensii de stat, și nu sunt pensii speciale, sunt pensii ocupaționale. Toate țările au asemenea sistem - tot sistemul NATO în zilele acestea, ne-am interesat, și alte țări, sunt sisteme similare cu ale noastre în foarte multe țări. Pentru că aceste pensii se bazează pe principiul recunoștinței, loialității funcționarilor, unor tipuri de funcționari față de stat, atâta timp cât le-au fost îngrădite de-a lungul timpului o serie de drepturi", a explicat ministrul Apărării.

Vasile Dîncu a venit și cu exemplul unui calcul în cazul în care s-ar fi mers pentru pensiile militare pe principiul contributivității, cum s-a și întâmplat la un moment dat.

"Acestea nu sunt pensii speciale, sunt calculate conform legii. Sigur că sistemul nostru legislativ s-a modificat de câteva ori, la un moment dat aceste pensii au fost trecute și pe contributivitate (...) și s-a renunțat la un moment dat la contributivitate, dar un calcul al unui prieten de-al meu zilele acestea, care este specialist în dreptul muncii, spunea că dacă s-ar fi mers, de exemplu, pe principiul contributivității în mod constant în ultimii ani, acum fondul de pensii pentru pensiile militare, deci care nu sunt pensii speciale, ar fi fost cu 15% mai mare decât fondul de acum. Deci noi nu vrem să se facă confuzia, să fim introduși cu pensiile militare - cele care sunt la Ministerul Apărării Naționale, la Ministerul de Interne sau la penitenciare, la cei din Ministerul Justiției care lucrează la penitenciare - cu alte tipuri de pensii, care au un alt sistem și care sunt numite pensii speciale pentru că au avut o mobilitate mult mai mare în a se stabili această pensie", a adăugat el.

"Noi asta am vrut să spunem - în primul rând că nu sunt pensii speciale. În al doilea rând, nu există un document european care să ceară României revizuirea - niciun document - eu știu tipurile de documente pe care le putem căuta, (...) (Comisia Europeană n.r.) nu a cerut acest lucru. Noi ne-am propus - cei care au făcut atunci PNRR-ul fără să discute nici cu Parlamentul, fără să arate nici societății civile ce se întâmplă, doar sinteze, doar niște discuții - au propus asta ca un fel de garanție pentru faptul că vom putea să plătim împrumuturile din PNRR. Deci a fost o opțiune politică exprimată în legătură cu pensiile speciale. Nici măcar cei de atunci, care nu au avut o idee inspirată, după părerea mea, pentru că România este solvabilă în acest moment - Ministerul Finanțelor va demonstra în aceste zile că suntem cu grad de îndatorare sub 50%, că avem creștere economică și că ne putem permite să plătim în viitor datoriile - deci acest jalon 215 ar putea să nu existe, pentru că este o încercare de a garanta cumva o situație de posibil dezastru, or nu poți să garantezi, și asta mi se pare din punct de vedere politic foarte greșit, să garantezi cu pensiile oamenilor, cu drepturi câștigate de-a lungul timpurilor, niște împrumuturi pe care nu ni le-am dorit neapărat, pentru că au venit la pachet în PNRR și sunt țări care nu au luat de exemplu partea din PNRR care se referea la împrumuturi", a explicat Dîncu.

