Ministrul Alexandru Rafila anunță că săptămâna viitoare vor intra din nou pe piață medicamente care conțin Ibuprofen, Paracetamol și Oseltamivir (Tamiflu)

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila

Ministrul Sănătății a explicat ce măsuri a luat pentru aprovizionarea cu medicamentele care nu se mai găsesc în farmacii, adică cele care conțin Ibuprofen și Paracetamol și produsul Tamiflu:

"Noi am făcut tot ce am putut astfel încât să asigurăm continuitatea în apovizionare cu toate medicamentele disponibile care conțin Ibuprofen, respectiv, Paracetamol. Ieri, deja am făcut un inventar al disponibilității de Oseltamivir (n.r., medicament pentru tratarea gripei, Tamiflu)", a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rafila. "Listele cu medicamente pentru adulți și pentru copii care conțin aceste trei substanțe sunt publice și oricine poate solicita oricare dintre aceste medicamente. Am verificat, există, cel puțin la nivelul depozitelor, și deja mâine și poimâine ne întâlnim cu producătorii și distribuitorii, ca să putem asigura toate cantitățile necesare. Chiar avem confirmări legate de introducerea unor noi cantități pe piață din partea unor producători, n-aș vrea să fac nominalizări, dar avem aceste confirmări, încât săptămâna viitoare să existe o aprovizionare normală cu aceste produse în farmacii, pe de o parte. Iar pe de altă parte, încă de anul trecut am pus în transparență decizională un proiect de ordin de ministru, odată cu avizarea favorabilă din partea Comisiei Europene, acest ordin va fi operațional, sperăm că până la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de răspunsul CE, și acest aspect va fi discutat cu producătorii și distribuitorii acestor produse".

