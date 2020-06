Ministrul Agriculturii: Termenele pentru programul "Tomata" vor fi prelungite

Seră cu roșii / FOTO: Autor: LEONTIN CUPAR / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

"În urma discuţiilor cu fermierii, am luat decizia de a prelungi termenele pentru Programul Tomata 2020! Noile termene în Programul Tomata 2020 vor fi 1 iulie pentru valorificarea producţiei minime de tomate, iar 15 iulie este ultima zi în care producătorii mai pot depune la Direcţiile Agricole Judeţene documente justificative care să ateste valorificarea producţiei de tomate obţinute din spaţiile protejate, precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean. Ascultăm vocea fermierilor români!", a postat ministrul Agriculturii pe reţeaua de socializare.



Producătorii de legume care fac parte din Uniunea "Salvăm Ţăranul Român" au solicitat zilele trecute Guvernului prelungirea programului "Tomata" până la data de 15 iulie, argumentând că în acest an cultivatorii s-au confruntat cu condiţii dificile - îngheţ târziu de primăvară, temperaturi scăzute în mai şi la începutul lunii iunie.



Fermierii mai argumentează că anul acesta a crescut cu 50% cantitatea de tomate ce trebuie valorificată de către producătorii înscrişi în program, fiind necesară comercializarea a minimum 3 kilograme de tomate pe metru pătrat, notează Agerpres.



Programul "Tomata" are alocată o sumă de aproximativ 40 de milioane de euro în 2020.



Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

