Ministrul Agriculturii demarează controale de conformitate la legume şi fructe

"Decizia ţine cont de specificul lunii decembrie reprezentat de sărbătorile de iarnă şi trecerea în noul an, când volumul vânzărilor de legume şi fructe proaspete înregistrează o creştere semnificativă", se menţionează în comunicat.



Astfel, vor fi supuse controalelor de conformitate loturile de legume şi fructe comercializate prin reţelele en-detail/cash&carry, tip marketuri/supermarketuri/hipermarketuri.



"Experţii pe care MADR îi are la nivel central, dar şi în teritoriu, vor face controale inopinate la magazinele care comercializează legume-fructe, pentru a verifica nivelul calităţii produselor. Pentru că am primit foarte multe reclamaţii în acest sens, avem această datorie faţă de români! În acelaşi timp, trebuie să protejăm producătorii şi să îi încurajăm să-şi continue activitatea, întărindu-şi capacităţile de producţie, astfel încât să devină sustenabili în piaţă. Aşadar, îi îndemn pe toţi românii să consume produse româneşti, rolul nostru ca stat fiind acela să ne asigurăm că acele produse, pe care ei le consumă, sunt sigure şi de calitate foarte bună!", a afirmat ministrul Adrian Chesnoiu.



Controalele au drept scop depistarea, sancţionarea şi eliminarea tuturor abaterilor de la legislaţia specifică din domeniul producerii, depozitării, transportului şi comercializării legumelor şi fructelor proaspete, provenite din producţia autohtonă, import şi comerţ intraunional, în reţelele menţionate.



În perioada următoare, ministrul Adrian Chesnoiu a anunţat că va fi încheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul General al Poliţiei Române şi cu direcţia Generală a Vămilor din cadrul Ministerului de Finanţe, care va permite efectuarea de controale încrucişate pentru a verifica anumite aspecte ce ţin de importurile de legume şi fructe proaspete.

