Ministrul Agriculturii, la TVR, despre plafonarea prețurilor la alimente: Dacă ar apărea dezechilibre, ca la energia electrică, statul a trebuit să intervină să plafoneze. Nu suntem în această situație

"Trebuie să privim lucrurile într-o anumită normalitate. În momentul în care în piață apar anumite situații care pot perturba, apar factori de risc care pot conduce la dezechilibre majore, atunci statul este obligat să intervină. Și autoritățile de profil întotdeauna fac analize interne cu privire la modalitățile în care pot interveni - fie cu soluții de sprijin pentru producători, fie cu anumite intervenții pentru temperarea pe o perioadă scurtă a creșterii prețurilor sau a dezechilibrelor care pot apărea într-o piață concurențială. Lucrul acesta l-am văzut cel mai bine cu situația liberalizării prețurilor la energie, pentru că toți experții în piață liberă ne linișteau că prețurile nu vor crește, că lucrurile vor rămâne constante și că piața va regla aceste aspecte. Uite că piața liberă mai dă și eșecuri. Și se numește în literatura de specialitate 'eșecul pieței'. Lucrul acesta nu trebuie să se întâmple în domenii vitale. Am avut și parcurgem o criză a energiei electrice. Dacă am suprapune peste o astfel de situație cu factori de risc ridicați pentru că această criză în energie se rostogolește în toate domeniile de activitate economică, dacă am suprapune peste ea și situația unor dezechilibre la alimente, la hrană, la domenii vitale din economie, atunci lucrurile ar putea genera mult mai multe perturbări. Ăsta este motivul pentru care, la nivel instituțional, facem analize, și facem analizele acestea nu de ieri, le facem de mai mult timp", a ținut să sublinieze, la Tema Zilei, ministrul Agriculturii.

Întrebat dacă este o idee care rămâne în picioare, Adrian Chesnoiu a răspuns: "Eu, de la preluarea mandatului, am analizat mult mai multe soluții posibile de intervenție gradual, în funcție de ceea ce se întâmplă. Pentru că nu poți ști ceea ce se va întâmpla peste o lună sau peste 3 luni sau peste 6 luni, în contextul geopolitic în care ne aflăm, pentru că vedem cu toții - ne place sau nu ne place, sunt situații tensionate geopolitice, care îți pot aduce perturbări în piață și atunci tu trebuie să ai toate elementele de intervenție. Să știți că nu e greșit că analizezi. Faptul că s-a speculat mult pe acest subiect și toată lumea a anunțat o apocalipsă, o criză...".

La insistențele Roxanei Zamfirescu, jurnalist TVR, întrebat clar dacă rămâne în picioare ideea de a plafona pentru o perioadă limitată prețurile la niște alimente de bază, ministrul a răspuns: "Nu, rămâne în picioare ideea că analizăm metode de intervenție. Una dintre ele poate fi, în cazul în care ar apărea dezechilibre în piață, să plafonăm alimentele, dar nu la producător, așa cum unii au încercat să speculeze, pentru că producătorul încearcă să-și mențină competitivitatea într-o piață concurențială. Și dacă ar apărea dezechilibre, cum a apărut spre exemplu în situația energiei electrice, statul a trebuit să intervină să plafoneze. Nu suntem în această situație și, din analizele pe care le-am realizat, nu cred că vom fi nici în perioada următoare. Dar trebuie să ai analize, să nu te mai ia prin surprindere o situație cum a fost cea la energie, unde noi am intervenit ca stat și am plafonat prețurile."

Marți, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că un proiect pentru plafonarea preţurilor alimentelor de bază va fi avansat după o discuţie cu hipermarketurile şi cu producătorii şi va presupune o compensare şi nu obligarea producătorilor să vândă sub preţul de producţie.

