Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, că este "singular" cazul de la Arad unde un om de afaceri a murit în urma unei explozii, adăugând că nu sunt informaţii că ar fi vorba despre "acţiuni în lanţ", iar România este o ţară "sigură". "Afirm cu toată responsabilitatea că vorbim de un caz singular, România este o ţară sigură. Cunosc modul de operare al instituţiilor statului român, nivelul de implicare, profesionalismul lor. Vinovaţii vor fi identificaţi şi aduşi în faţa instanţei de judecată", a afirmat Bode.



Potrivit ministrului, anchetatorii cercetează toate variantele posibile legate de eventuale relaţii conflictuale, comerciale sau personale, ale omului de afaceri. "Am fost informat despre această tragedie sâmbătă dimineaţa, imediat după ce s-a produs, şi împreună cu conducerea MAI am decis să trimitem la Arad cei mai buni specialişti din Poliţia Română. Am luat legătura cu instituţiile partenere, mă refer la SRI, MApN, Parchetul General care a preluat acest caz de îndată şi, împreună, am gestionat sâmbătă şi duminică cercetările la faţa locului, astfel încât cei mai buni specialişti pe care îi are Poliţia Română să reuşească într-un timp cât mai scurt posibil să identifice o pistă, astfel încât autorul/autorii să fie trimişi în faţa instanţei de judecată", a spus Lucian Bode.



El a precizat că epava autoturismului a fost ridicată duminică şi depozitată într-un loc unde se continuă cercetările. "Luăm în calcul mai multe ipoteze de lucru. În acest sens, am audiat martori, membri ai familiei, angajaţi ai societăţii comerciale, prieteni, apropiaţi. Vizualizăm imaginile de la faţa locului, de pe traseul pe care l-a parcurs victima în dimineaţa de sâmbătă şi nu numai", a explicat Bode.



Cazul exploziei maşinii în municipiul Arad, soldată cu moartea unui cunoscut om de afaceri local, Ioan Crişan, care se afla la volan, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Autoturismul marca Mercedes Benz a explodat în parcarea magazinului Profi din cartierul Vlaicu - zona Lebăda, din Arad, în dimineaţa zilei de sâmbătă.



Ioan Crişan deţinea una dintre puţinele ferme de somn african din Europa de Est, amenajată de mai mulţi ani în perimetrul unei foste fabrici de cânepă situată la câţiva kilometri de municipiul Arad. Ferma are 22 de bazine alimentate cu apă termală provenită dintr-un foraj adânc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate de zeci de tone de peşte.

