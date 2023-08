Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu: Trupele ruse fac rău intenţionat civililor ucraineni şi vizează infrastructura critică a exportului de cereale

Ea a calificat aceste acţiuni drept crime de război.



Mesajul a fost transmis în contextul celor mai recente atacuri asupra portului ucrainean Ismail, care este un punct esenţial în transportul de cereale.



"Sunt îngrozită de atacurile continue ale Rusiei asupra portului Ismail. Constant, trupele ruse fac rău în mod intenţionat civililor ucraineni şi vizează infrastructura critică a exportului de cereale. Acestea sunt crime de război. România şi comunitatea internaţională îi vor trage la răspundere în justiţie pe toţi cei vinovaţi", a arătat şefa diplomaţiei române, pe platforma de socializare.

Horrified by the constant RU attack against #Ismail port. Again and again, Russia’s forces intentionally inflict suffering on civilians & target critical grain export infrastructure. These are war crimes. and the int’l community will bring to justice all those responsible.