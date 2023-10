Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu: Aproximativ 260 de persoane de cetățenie română și membri de familie au solicitat evacuarea din Gaza

Ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu / FOTO: twitter.com/Odobes1Luminita

"Recent, punctul de trecere a frontierei dintre Fâşia Gaza şi Egipt a fost deschis pentru accesul camioanelor care transportă ajutoare umanitare, dar este foarte important ca acest ajutor umanitar să continue. La fel de important pentru noi este să permită celor care doresc să părăsească Fâşia Gaza s-o facă în siguranţă. Până în prezent, situaţia (...) nu a permis evacuarea celor care doresc să părăsească Fâşia Gaza. Noi avem aproximativ 260 de persoane, inclusiv cu cetăţenie română şi membri de familie ai acestora care au cerut evacuarea şi am solicitat, pe lângă coordonarea eforturilor noastre, să găsim soluţii imediate care să permită evacuarea lor în siguranţă", a arătat şefa diplomaţiei române.



Luminiţa Odobescu participă astăzi la Consiliul Afaceri Externe, care are loc la Luxemburg.



Situaţia de securitate din Israel şi din regiune a reprezentat unul din subiectele centrale ale reuniunii miniştrilor de Externe, alături de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.



"Toţi miniştrii de Externe au exprimat profunda îngrijorare privind situaţia umanitară din Fâşia Gaza, care afectează oameni nevinovaţi, de aceea este foarte important să continuăm să furnizăm ajutor umanitar civililor din Fâşia Gaza", a afirmat ministrul român, amintind că Executivul de la Bucureşti a decis deja să trimită ajutor umanitar în regiune.



În ceea ce priveşte evacuarea civililor din Gaza, ministrul a precizat că se fac demersuri în acest sens. Coordonarea la nivelul Uniunii Europene, dar şi cu autorităţile israeliene şi cu cele egiptene este extrem de importantă.



"Noi suntem în contact direct, atât cu autorităţile israeliene, cât şi cu cele egiptene, pentru a asigura condiţiile necesare pentru evacuarea cetăţenilor români din Fâşia Gaza care ne-au cerut acest lucru", a punctat ministrul.

