Ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, după ce Macron a susținut că Rusia nu trebuie umilită: Apelurile Franței de a evita umilirea Rusiei nu pot decât să umilească Franța

"Apelurile Franței de a evita umilirea Rusiei nu pot decât să umilească Franța și orice altă țară care ar cere asta. Pentru că Rusia este cea care se umilește. Mai bine ne concentrăm cu toții pe cum să punem Rusia la punct. Acest lucru va aduce pace și va salva vieți", a scris pe Twitter ministrul de Externe al Ucrainei.

„Nu trebuie să umilim Rusia pentru ca în ziua în care luptele se vor opri să putem construi o rampă de ieșire prin mijloace diplomatice", a declarat Macron într-un interviu acordat unor ziare regionale.

„Sunt convins că este rolul Franței să fie o putere de mediere", a adăugat el.

Macron a vorbit cu Putin în mod regulat după invazie, ca parte a eforturilor de a obține o încetare a focului și de a începe o negociere credibilă între Kiev și Moscova.

„Cred, și i-am spus, că face o greșeală istorică și fundamentală pentru poporul său, pentru el însuși și pentru istorie", a spus Macron.

