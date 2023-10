Ministrul Afacerilor Externe, Luminiţa Odobescu, a primit la Kiev, la reuniunea informală a miniştrilor de Externe din UE, Ordinul Prinţului Iaroslav cel Înţelept

Șefa diplomației române este prezentă la reuniunea informală a miniştrilor de Externe din Uniunea Europeană.

"Sunt extrem de onorată să primesc Ordinul Prinţului Iaroslav cel Înţelept din partea preşedintelui Zelenski. Rămân profund dedicată să muncesc neobosit, în contextul în care Ministerul Afacerilor Externe român promovează viitorul european şi euroatlantic al Ucrainei", a scris Luminița Odobescu pe Twitter.

Extremely honored to be awarded the Order of Prince Yaroslav the Wise by President @ZelenskyyUa. I remain fully committed to working tirelessly, as Minister of Foreign Affairs, in promoting European and Euro-Atlantic future. pic.twitter.com/djm9ELNirZ