Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a arătat că personalul medical este același care a fost și acum șapte luni în spitale și a cerut populației ”să respectam acele reguli”.

Suntem întrebați de multe ori, noi cei din corpul medical, care ar fi limitele. Am primit și 200 de pacienți, am primit și 1000, primim și 2000, primim și 3000 de pacienți pe zi, dar haideți, să vedem dacă acea componentă de prevenție este cea care poate face diferența! O repetăm de fiecare dată, nu se tranșează această pandemie în spital, am mai spus, acesta pandemie se tranșează în prespital, respectând regulile vom avea un număr de cazuri mic, a declarat Nelu Tătaru.

Ministrul a adăugat că sistemele medicale încă rezistă, dar recomandarea e să nu le forțăm.

Nelu Tătaru a mai spus că, în măsura în care indicele revine sub 1,5, se revine și asupra restricțiilor.

612 persoane sunt în terapie intensivă, din care 199 se află pe ventilație mecanică invazivă. Menținem același trend ascendent, în pofida acelor rigori pe care le-am impus, a declarat Nelu Tătaru.

În perioada imediat următoare, în spitale și în DSP-uri vor exista acele evaluări încrucișate pentru a putea remarca dacă există acea capacitate pentru fiecare, care lucrează în aceste spitale, dacă vor putea da acea asistență de care avem nevoie. Sistemele încă rezistă, dar recomandarea noastră este de a nu forța aceste sisteme medicale, a subliniat ministrul Sănătății.

El a precizat că în acest moment la nivelul ţării există 226 de spitale de suport COVID, în care sunt 1050 de paturi de Terapie Intensivă.

