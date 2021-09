Miniştrii USR PLUS și-au depus oficial demisiile la cabinetul premierului. Dan Barna: În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Mergem mai departe

Miniştrii USR PLUS și-au depus demisiile, astăzi dimineaţă, la Guvern. Anunțul a venit de la Dan Barna, care a scris pe o rețea de socializare că USR PLUS a făcut ce a spus că va face. Fiecare ministru URS PLUS are programată câte o conferință de presă în care să-și prezinte activiatea de la preluare mandatului și până acum. TVR va transmite în direct, într-o Ediție Specială.

Ministrii USR PLUS si-au depus demisiile

ACTUALIZARE 10.03: Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, susține o conferință de bilanț după depunerea demisiei.

”În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, a scris Barna pe Facebook.

De la ora 10.00 este anunțată conferința de presă a Ioanei Mihăile, la Ministerul Sănătății, de la 11.00, conferința lui Cătălin Drulă la Ministerul Transporturilor, de la 12.00, conferința lui Claudiu Năsui la Ministerul Economiei și de la 13.00, conferința lui Ciprian Teleman la Ministerul Cercertării, Inovării și Digitalizării.

Copreşedintele formaţiunii, vicepremierul Dan Barna, a anunţat, luni seara, că miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîţu. "Florin Cîţu a dinamitat conştient şi perfect responsabil această coaliţie", a susţinut Barna.

Tot astăzi, reprezentanţii USR PLUS sunt aşteptaţi la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis invitându-i să discute în contextul crizei guvernamentale.



Barna a precizat că reprezentanţii USR PLUS vor participa la consultările cu şeful statului, dar a subliniat că actuala criză politică poate fi soluţionată prin schimbarea premierului Florin Cîţu.



"Mesajul şi mandatul este unul foarte clar şi neechivoc: un nou premier în cel mai scurt timp. Putem continua să facem reformele şi România poate să meargă mai departe în această coaliţie, despre care noi credem că este singura care poate să guverneze România în acest moment. O coaliţie USR PLUS - PNL - UDMR; un nou premier. Lucrurile se pot închide în câteva zile", a afirmat Barna, la Palatul Parlamentului.

