Ministerul Turismului va promova România la trei târguri de turism internaţionale, în ianuarie

O atenţie deosebită va fi acordată Timişoarei, oraş care deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii în 2023, conform sursei citate.



„Începem anul cu forţe proaspete: luna aceasta am lansat schema pentru incoming şi, tot în scopul atragerii turiştilor străini în România, vom participa la trei târguri internaţionale de profil! Eforturile vor fi unele semnificative, dat fiind faptul că datele evenimentelor se suprapun. Am încredere, însă, că vom face o impresie bună şi de această dată, mai ales că din oferta ţării noastre face parte şi noua Capitală Europeană a Culturii - Timişoara", a declarat ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin-Daniel Cadariu.



Primul târg de turism din acest an la care #MAT va participa este Caravaning Motor Touristik (CMT), organizat la Stuttgart, Germania, în perioada 14-22 ianuarie. Evenimentul este dedicat, în special, turiştilor care aleg să îşi petreacă vacanţele călătorind cu rulota.



Astfel, accentul este pus, preponderent, pe destinaţiile care pot oferi experienţe în natură, dar şi de tip city-break. Standul ţării noastre are 20 metri pătraţi, fiind amplasat într-o zonă cu mult trafic a locaţiei.



„Estimările arată că la manifestarea expoziţională vin anual aproximativ 300.000 de vizitatori. Ediţia din acest an reuneşte peste 2.000 de expozanţi", susţin reprezentanţii ministerului.



Potrivit sursei citate, FITUR, organizat la Madrid, Spania, în perioada 18-22 ianuarie, este cea mai importantă manifestare expoziţională, la nivel mondial, pentru profesioniştii din domeniul turismului şi cel mai prestigios târg de profil pentru pieţele ibero-americane.



În cadrul standului naţional al României, care are o suprafaţă de 54 metri pătraţi vor fi promovate destinaţiile de tip-city break, precum şi turismul cultural. Manifestarea expoziţională este dedicată şi consumatorilor, care, în general, vin în număr de peste 250.000. La ediţia din acest an vor fi prezenţi aproximativ 10.000 de expozanţi.



Les Thermalies este ultimul târg de turism internaţional la care #MAT participă în luna ianuarie. Manifestarea expoziţională, organizată în perioada 19-22 ianuarie, în Paris, este cea mai importantă din Franţa pentru segmentul balneo. România va fi prezentă cu stand, acesta având o suprafaţă de 30 metri pătraţi, şi va promova destinaţiile locale care deţin factori naturali de cură şi baze de tratament.



Conform ministerului, se estimează un număr de peste 32.000 de vizitatori şi 300 de expozanţi.



Asociaţiile, organizaţiile, federaţiile şi patronatele, prezente la Les Thermalies - Paris, în cadrul pavilionului naţional sunt: Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România, Asociaţia Incoming România, Asociaţia pentru Promovarea Timişoarei.



Conceptul de participare ales de MAT şi de reprezentanţii Consiliului de Brand Turistic Naţional (CBTN) este "Feel Alive".

