După luni de birocrație apăsătoare, statul a luat o decizie care poate schimba soarta multor persoane cu forme grave de COVID 19. A fost simplificată procedura de donare a plasmei. Transferul plasmei convalescente este considerat un tratament revoluționar, însă numărul celor care se prezintă pentru donarea acesteia este sub 500. Medicii au făcut apeluri publice pentru creșterea numărului de donatori. S-a întâmplat și la Timișoara, aici unde nimeni nu s-a mai prezentat la centrul de recoltare de câteva săptămâni.

Principala modificare se referă la faptul că donatorul nu trebuie să fi fost spitalizat pe perioada cât a fost bolnav de covid-19. E suficient să facă dovada faptului că a fost infectat cu noul coronavirus. În plus, nu sunt necesare două teste Real Time PCR negative. E suficient ca donatorul să dovedească că nu mai transmite boala.

Dar nu toți cei care doresc să doneze sunt eligibili.

Procedurile spun că este nevoie de un anumit tip și o anumită cantitate de anticorpi în sânge.

Până acum, la Centrul de Transfuzie Sanguină din Timișoara au donat plasmă aproximativ 20 de persoane, dar nu toată a putut fi folosită.

Procedura de donare nu este complicată și nici dureroasă.

La centru de transfuzie sanguină de la Timișoara există 4 aparate de acest gen prin care se recoltează plasmă direct de la donator. Procedura durează între 40 și 50 de minute.

Tratamentul cu plasmă este folosit cu succes de câteva luni la pacienții cu forme severe de Covid-19.

De la începutul pandemiei și până în prezent, la Timișoara, 5 pacienți internați cu covid-19 la terapie intensivă au fost vindecați datorită tratamentului cu plasmă.

Virgil Musta, șeful Secție Boli Infecțioase, Spitalul "Victor Babeș"- Din păcate am mai fi avut nevoie dar nu am mai găsit plasmă izogrup sau ce era necesar pentru pacienții la care am solicitat.

Donarea consecutivă de plasmă trebuie să se facă la un interval de cel puțin 14 zile.

În plus, foștii bolnavi de COVID-19 trebuie să respecte și celelalte prevederi legale în ceea ce privește donarea, cum ar fi vârsta între 18 și 60 de ani, să nu sufere de boli cronice și sa nu aibă mai puțin de 50 de kg.

