Ministerul rus al Apărării a anunţat că armata rusă a distrus "un centru decizional" al ucrainenilor, după ce Kievul a denunţat un atac cu rachete asupra oraşului Dnipro. Cel puţin 13 persoane au fost rănite

"În această noapte, forţele armate ale Rusiei au atacat un centru decizional al armatei ucrainene cu arme cu rază lungă de acţiune şi de înaltă precizie, lansate de pe mare şi din aer", a informat purtătorul de cuvânt al armatei ruse, Igor Konaşenkov, fără a preciza ţinta.



Potrivit reprezentanţilor Ministerului Apărării rus, atacul şi-a atins scopul şi ţinta a fost distrusă.



Autorităţile ucrainene au denunţat joi atacurile ruseşti cu rachete împotriva oraşului Dnipro, care au lovit o infrastructură de "transport" şi peste 10 facilităţi private din diverse sectoare economice, inclusiv agricultură.

Russian missile strike against Dnipro injures 7.



A Russian missile strike against the city of Dnipro overnight injured seven residents and damaged around 10 buildings, Dnipropetrovsk Oblast Governor Serhii Lysak reported on Aug. 24.



