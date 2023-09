Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană a doborât şapte drone ucrainene în apropierea Moscovei şi în Crimeea

Una dintre drone a fost interceptată la ora locală 01.45 (sâmbătă, 22.45 GMT) în districtul Istrinskii din regiunea Moscova, a indicat ministerul pe Telegram.



"Potrivit informaţiilor preliminare, nu există pagube sau victime la locul unde au căzut resturile", a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, de asemenea, pe Telegram.



Două drone ucrainene au fost, de asemenea, distruse în jurul orei 01.15, ora Moscovei (sâmbătă, 22.15 GMT) pe coasta de vest a Crimeei, apoi alte patru 30 de minute mai târziu deasupra coastelor de est şi de nord-vest ale peninsulei, potrivit Ministerului Apărării.

Russia claims 4 drones shot down over Crimea, 1 over Moscow region.



The Russian Defense Ministry claimed that four drones were intercepted over the Crimean peninsula overnight on Sept. 17.