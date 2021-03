Ministerul Mediului lansează ''Vinerea Verde'' sub slogabul "STOP! Azi maşina stă pe loc!". Cetățenii, încurajați să folosească transportul alternativ

Deplasarea cu bicicleta la locul de muncă scade cu 45% riscul de cancer și cu 46% pe cel de boli de inimă

Pentru a oferi un impuls către mobilitate alternativă, ministrul Mediului va veni vineri la serviciu cu metroul, pe ruta Piaţa Romană - Piaţa Unirii. Ministrul se va afla la staţia de metrou Piaţa Romană în jurul orei 8:10. Totodată, în jurul orei 8:30, ministrul va face declaraţii de presă privind "Vinerea Verde" după primele ore de desfăşurare.



În afara măsurii voluntare de a impulsiona mobilitatea alternativă a angajaţilor din instituţiile publice şi private, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are în plan şi un program dedicat care prevede parcări pentru biciclete şi infrastructură de alimentare a maşinilor electrice pentru angajaţii acestor instituţii.

Sub sloganul "STOP! Azi maşina stă pe loc!", campania încurajează utilizarea transportului alternativ de către angajaţii din instituţiile publice în scopul reducerii poluării şi, implicit, a emisiilor de carbon, informează un comunicat al MMPS.



"Vinerea Verde" îşi propune ca, până la sfârşitul acestui an, cel puţin unul din patru angajaţi să vină în ultima zi lucrătoare a săptămânii la serviciu pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun şi să renunţe astfel, pentru o zi, la autoturismul personal.



"Ne confruntăm cu o mobilitate poluantă şi aglomerată, motiv pentru care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor doreşte să instaureze în România 'Vinerea Verde', ca o iniţiativă voluntară prin care invităm toţi cetăţenii să renunţe în ziua de vineri la deplasarea clasică cu maşină personală şi să aleagă mijloace mai puţin poluante poate chiar cu amprentă zero de carbon, mijloace de transport nepoluante însemnând trotinetă, mersul pe jos sau cele care sunt la îndemâna tuturor, mijloacele de transport în comun. Vinerea Verde este o invitaţie la un alt fel de comportament, o iniţiativă care încearcă să schimbe mentalităţi", a declarat ministrul Barna Tanczos.



De asemenea, iniţiativa este o invitaţie la mişcare, atât pentru angajaţii MMAP şi angajaţii instituţiilor publice din subordine, dar şi pentru cei din mediul privat.



"Este un exemplu dat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi aş vrea să fie îmbrăţişat şi de celelalte instituţii. Cei care vin cu alte mijloace de transport decât maşina proprie să aibă avantaje şi să poată beneficia de parcare sau acces la instituţia publică. Vom lucra împreună cu companiile private, cu ONG-urile, astfel încât mesajul să ajungă la fiecare cetăţean şi să fie multiplicat nu doar prin instituţiile publice, ci şi prin companiile private. Vrem să instaurăm, de asemenea, o nouă cultură, o nouă gândire spre o mobilitate zero, cu zero emisii sau cu emisii cât mai mici", a spus Barna Tanczos.

