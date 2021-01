Ministerul Justiției trimite procurorului general cererea de urmărire penală în cazul fostului ministru Costel Alexe

Ministrul Justiției, Stelian Ion / FOTO: Autor: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES/FOTO, foto.agerpres.ro

"Astăzi, 5 ianuarie 2021, Stelian Ion, ministrul Justiţiei, i-a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cererea de urmărire penală formulată de preşedintele României privindu-l pe Costel Alexe, fost ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, pentru faptele ce fac obiectul dosarului nr. 176/P/2020 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia Naţională Anticorupţie. Cererea a fost transmisă în temeiul art. 109 alin. 2 teza întâi din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 12, art. 18 şi art. 19 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările şi completările ulterioare", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Justiţiei, citat de Agerpres.

Președintele Klaus Iohannis a transmis astăzi ministrului Justiției cererea de urmărire penală a fostului ministru al Mediului.

DNA a cerut ieri Parchetului General sesizarea șefului statului pentru începerea urmăririi penale a fostului ministru, acuzat de luare de mită şi de instigare la delapidare.

Potrivit DNA, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că, în perioada martie - aprilie 2020, Alexe ar fi pretins, în mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic mai multe produse din tablă în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit către fabrica respectivă a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi la monitorizarea măsurilor luate de aceasta pentru închiderea unui depozit de deşeuri neconforme.



"Foloasele respective, în cantitate de 22 de tone (aproximativ 103.000 lei), ar fi fost primite, în datele de 23 aprilie 2020 şi 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale administrată de o rudă de-a sa", menţionează anchetatorii.



"Am aflat cu surprindere şi am luat act de comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie privind propunerea începerii urmăririi penale îndreptată împotriva mea. Vreau să precizez următoarele: am încredere în actul de justiţie şi îmi doresc cât mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut şi nu am luat în întreaga mea activitate publică foloase necuvenite cu încălcarea legii. Nu voi face nicio referire publică la această situaţie, în acest moment al demersului judiciar, dar vă asigur că în perioada următoare voi studia acuzaţiile care îmi sunt aduse şi voi oferi toată cooperarea şi transparenţa mea în faţa organelor judiciare'', a transmis Costel Alexe, preşedinte al PNL Iaşi.

