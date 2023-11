Ministerul Energiei, ajutor pentru familiile sărace care au nevoie de lemne pentru încălzirea locuințelor

Andreea Ambruș locuiește cu soțul și cei trei copii într-o căsuță cu două camere, închiriată, în satul Săsenii pe Vale din județul Buzău. Doar soțul muncește cu ziua în construcții și alt venit în afară de alocațiile copiilor nu are familia. Acum, că a venit frigul și noaptea scad temperaturile sub zero grade, e nevoie de căldură. În sobă ard vreascuri și uscături adunate din pădure ori de pe drum. Puținii bani pe care îi au cei doi soți se duc repede pe mâncare, plata energiei electrice și pentru butelia la care gătesc.

În România, 3,5 milioane de gospodării se încălzesc cu lemn de foc. Pentru mai mult de două treimi din locuințele din țara acestea reprezintă singura sursă de încălzire.

SEBASTIAN BURDUJA - ministrul Energiei: Sunt peste două treimi din gospodăriile din România care nu au acces la altă sursă de încălzire decât lemnele de foc. Împreună cu Asociația Română Inteligență, demaram Proiectul Case Căldură pentru aceste familii nevoiașe. Ne propunem să acoperim cel puțin 1.000 de gospodării cu tot ceea ce necesarul de căldură pentru iarna aceasta.

Pentru început, bugetul este estimat la aproximativ un milion de lei. Familiile care au nevoie de ajutor vor fi selectate pe baza unor criterii care urmează să fie comunicate.

DUMITRU CHISĂLIȚĂ - expert în energie: O să identificăm aceste elemente. O să încercăm să le aducem într-o zona centreala pentru că aici există o rigoare foarte mare în ceea ce înseamnă transportul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos, și apoi bineînțeles ducerea în diverse localități. Inclusiv Bucureștiul l-am luat ca un element pe care vrem să îl atacăm. Chiar dacă spunem că Bucureștiul e numai energie electrică, realitatea nu e chia așa.

Ministerul Energiei a lansat și programul prin care își propune să monteze panouri fotovoltaice în gospodăriile care nu sunt racordate la energie electrică. Numărul acestora se ridică la aproape 100.000.

