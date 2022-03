Ministerul Educaţiei a decis când vor începe elevii şcoala. An școlar fără semestre, dar cu cinci module de învățare, din 5 septembrie. Nu vor mai fi teze

Noul an școlar vine cu trei modificări importante. Prima dintre ele vizează momentul în care va începe noul an școlar și acum vorbim despre data de 5 septembrie. Cea de-a doua modificare este legată de faptul că nu vor mai fi semestre, ci vor fi cinci module de învățare a câte șase-opt săptămâni pe fiecare modul. Iar cea de-a treia modificare are legătură cu renunțarea la teze.



Noul an școlar va avea 36 de săptămâni, iar prima vacanţă va fi între 24 şi 30 octombrie. Potrivit structurii propuse, primul modul de cursuri va fi între 5 septembrie - 21 octombrie. Al doilea modul de studiu va începe pe data de 31 octombrie și se va încheia pe 22 decembrie, când începe vacanța de iarnă, până pe 8 ianuarie. Modulele 3 și 4 de studiu sunt propuse pentru perioada 9 ianuarie - 6 aprilie şi vor fi întrerupte de o vacanță de o săptămână, pe care fiecare inspectorat școlar județean o poate alege între 6 şi 24 februarie. Următoarea vacanţă va fi de Paşti, între 7 și 18 aprilie iar anul şcolar se va încheia cu cel de-al cincilea modul de cursuri, până pe 16 iunie.



IULIAN CRISTACHE, președintele Federației Asociațiilor de Părinți din România: Noi am făcut un sondaj prin care majoritatea covârșitoare a părinților își dorea ca școala să înceapă tot pe 15 septembrie, să se termine pe 15 iunie. Am transmis acest lucru și domnul ministru mi-a zis că își dorește să alterneze modulele de învățare cu cele de vacanță, exact cum se întamplă și afară.

Anunțul ministrului Educației, potrivit căruia se va renunța la teze, ridică întrebări legate de modul în care vor fi evaluaţi şi notaţi elevii. Dar și despre modalitatea în care se vor încheia mediile.

SORIN CÎMPEANU, ministrul Educației: Sigur vom avea medii la finele anului școlar. Mediile încheiate la final de semestru aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că nu au avut nici relevanță și nici nu au fost folosite. Se va da libertate profesorilor să-și organizeze evaluările pe parcurs.

Autoritățile vorbesc de evaluări, așa cum au cerut elevii prin reprezentanții lor, dar cum anume vor fi făcute urmează să se stabilească. Cel mai recent sondaj al Consiliului Național al Elevilor a arătat că peste 70% își doresc renunțarea la teze.



ROBERT AVRAM, președintele Consiliului Național al Elevilor: Vorbim de o schimbare de paradigmă reală în sistemul de învățământ din România. Evaluările sumative pe modul nu ar face decât să se diminueze volumul de materiale pe care trebuie să le pregătești atunci când vii la evaluare, indiferent de forma în care ea va fi organizată și va analiza mult mai mult competențele cheie pe care absolvenții ar trebui să le aibă.

IONELA NEAGOE, directorul Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" din Capitală: Eu am explicat copiilor mei care studiază afară. Evaluarea constantă i-a pus în ipostaza de a învăța permanent, adică nu fac un heirupism, ok nu învăț peste noapte că vine teza sau vine testul.

În structura viitorului an școlar mai apar "Săptămâna Școala Altfel" și "Săptămâna Verde", care va fi dedicată activităților legate de mediu.

Ce este clar e că anul școlar 2022-2023 va începe pe 5 septembrie, prima zi de luni a lunii septembrie, și se va încheia pe 16 iunie. Elevii vor avea şi un număr de 5 vacanţe.

Este programată o vacanță la finalul lunii octombrie, de o săptămână, după primul modul de învățare, pentru toți elevii. A doua vacanță ar putea fi dedicată sărbătorilor de iarnă, a treia vacanță ar putea fi în luna februarie, o săptămână, iar a patra vacanță va fi programată pentru de sărbătorile pascale. Vacanţa de vară va începe pe 17 iunie și să se termine pe data de 4 septembrie.

Odată cu actuala organizare pe module, Ministerul ia în calcul renunţarea la evaluarea cu ajutorul tezelor.

