Ministerul Educației: Cursurile de etică și integritate academică, obligatorii din următorul an universitar pentru masterat și doctorat

Ministrul Educației, Valentin Popa / FOTO: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO, http://foto.agerpres.ro

"Începând cu anul universitar 2018-2019, cursurile de acest tip devin obligatorii în cadrul studiilor universitare de masterat și doctorat, deoarece în aceste cicluri de studiu creația individuală și cercetarea științifică au o pondere majoritară", se menționează în document.

Pentru studiile universitare de licență, cursul are deocamdată caracter opțional.

"Adoptarea acestui ordin are rolul de a asigura, în mod structurat, pentru promoțiile viitoare, începând cu anul I de studii, cunoștințele și deprinderile necesare unei activități academice și de cercetare, în acord cu cerințele eticii și deontologiei universitare", se arată în comunicat.

Normele în vigoare prevedeau doar obligativitatea evaluării lucrărilor științifice sub aspectul eticii universitare, fără ca anterior să fie dobândite, în mod obligatoriu, competențele necesare pentru cei care le redactează, mai menționează ministerul.

Conform legii, "instituţiile de învăţământ superior adoptă un cod de etică şi deontologie profesională universitară", care include obligatoriu și "măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice sau a altor asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente".

"Ministrul Valentin Popa este adeptul abordării 'Toleranță 0' față de abaterile de la normele de etică și deontologie universitară, iar emiterea acestui ordin constituie primul pas din mandatul său în această direcție", se subliniază în comunicatul de presă.

Ieri, la Parlament, Valentin Popa a subliniat că legislaţia actuală nu prevede unde trebuie puse ghilimele pentru un text preluat.

"Nu prevede nicăieri legea respectivă că trebuie să punem ghilimele la un text pe care îl preluăm sau că trebuie să punem citarea imediat după el sau după figuri, deşi astăzi cei mai mulţi dintre cercetătorii noştri aşa o fac, dar legea nu o prevede. Nici eu nu am învăţat în facultate să fac citarea în acest mod. Mult timp am făcut şi eu acest lucru, cu citarea la final. Era important să citezi, dar nu să o faci chiar imediat lângă text şi de aici apar foarte multe probleme de interpretare. Poate că ar trebui să prevadă în viitor nişte norme clare de aplicare a redactării. Fiecare editură şi universitate are aceste norme în momentul de faţă. Nu trebuie să legiferăm la nivel naţional. Ar trebui ca fiecare jurnal, editură să îşi respecte regulile proprii", a spus Valentin Popa, citat de Agerpres.

El a subliniat că învăţământul românesc este foarte bun şi că se vorbeşte prea mult despre 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate.

"Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales în condiţiile în care trebuie să vă spun că nici legea după care ar trebui să îi condamnăm nu este chiar perfectă", a afirmat noul ministru după audierea în comisiile parlamentare de specialitate.

