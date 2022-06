Serviciile de informații britanice: Atacul cu rachete asupra Kievului a avut ca scop să întrerupă furnizarea de echipamente militare occidentale către ucrainenii din prima linie

“La primele ore ale zilei de 5 iunie, rachetele de croazieră rusești Kh-101 lansate din aer au lovit infrastructura feroviară din Kiev, probabil într-o încercare de a întrerupe furnizarea de echipamente militare occidentale către unitățile ucrainene din prima linie a frontului. În Donbas, luptele grele continuă în orașul Severodonețk, iar forțele ruse continuă să avanseze spre Sloviansk, ca parte a încercării de încercuire a forțelor ucrainene” - se arată în raportul serviciilor de informații de la Londra.

