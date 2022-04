Ministerul britanic al Apărării: Rusia împiedică Ucraina să se reaprovizioneze prin Marea Neagră și Marea Azov

Rusia are în continuare capacitatea de a încerca o debarcare, dar o astfel de operaţiune are un potenţial de risc tot mai mare, dat fiind că forţele ucrainene au avut suficient timp la dispoziţie pentru a se pregăti pentru o astfel de situaţie, a transmis pe Twitter ministerul britanic al Apărării.

"Minele din Marea Neagră reprezintă un risc serios pentru activitatea maritimă", a adăugat sursa citată.

În raport se mai spune că originea minelor nu este clară, dar că prezenţa lor este cu siguranţă rezultatul activităţii navale ruse în zonă, demonstrând modul în care invazia Ucrainei afectează interesele neutre şi ale civililor.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 April 2022



