Ministerul britanic al Apărării: Forțele ruse au capturat probabil cea mai mare parte a orașului Liman, etapă în ofensiva din Donbas

Ministerul spune că Liman este un nod feroviar important din punct de vedere strategic și un punct de acces la poduri feroviare și rutiere importante peste râul Siverskyy Doneț.

„În zilele următoare, unitățile ruse din zonă vor acorda prioritate forței traversării râului. Deocamdată, efortul principal al Rusiei rămâne probabil la 40 km spre est, în jurul Sieverodonetsk, dar un cap de pod lângă Liman ar oferi Rusiei un avantaj în potențiala următoarea fază a ofensivei din Donbas, când va încerca probabil să avanseze asupra unor orașe-cheie deținută de Ucraina în regiunea Donețk, Sloviansk și Kramatorsk.

Joi,c, șeful autoproclamatei Republicii Populare Donețk, susținută de Rusia, a declarat că dacă Rusia va captura întregul Donețk și Lugansk, va avea loc un referendum.

