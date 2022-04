Ministerul britanic al Apărării: Apărarea continuă a Ucrainei la Mariupol necesită un număr semnificativ de trupe și armamente rusești

Centrele urbane s-au confruntat cu atacuri repetate din partea Rusiei pe tot parcursul conflictului. Potrivit sursei citate, orașele Kramatorsk și Kostiantynivka vor fi probabil ținte ale trupelor rusești.

"Combinația de rachete pe scară largă și lovituri de artilerie plus eforturile de concentrare a forțelor pentru o ofensivă reprezintă o revenire la doctrina militară tradițională rusă. Cu toate acestea, acest lucru va necesita niveluri semnificative de forță. Apărarea continuă a Ucrainei la Mariupol necesită în prezent un număr semnificativ de trupe și echipamente rusești", arată raportul britanic.

