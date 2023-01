Ministerul Apărării din Ucraina: Rușii ar trebui să celebreze Crăciunul și toate sărbătorile ulterioare împreună cu familiile lor

"Salutăm 'oferta de încetare a focului'", a transmis Ministerul ucrainean al Apărării pe rețelele de socializare.

"Rușii ar trebui să celebreze Crăciunul și toate sărbătorile ulterioare împreună cu familiile lor", a adăugat instituția, făcând aluzie la faptul că o retragere a trupelor Moscovei ar însemna automat încheierea războiului.

We welcome the «ceasefire offer».

russians should celebrate Christmas and all subsequent holidays together with their families.

During the regrouping of the occupiers, we promise not to shoot them in the back.