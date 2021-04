Ministerele Sănătății și Educației, abilitate să emită ordinul pentru reluarea anului școlar în condiții de siguranță

Elevi la școală în pandemie / FOTO: Autor: RADU TUTA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Având în vedere solicitarea Ministerului Educaţiei pentru modificarea condiţiilor în care este permisă participarea fizică a elevilor din învăţământul special şi a celor din clasele terminale la cursuri, în contextul necesităţii menţinerii condiţiilor de desfăşurare a activităţilor didactice care să permită asimilarea şi aprofundarea cunoştinţelor, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) şi art. 81 din OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 38 şi art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă,



Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta



HOTĂRÂRE:



Art. 1 - Se abilitează Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii în vederea modificării Ordinului comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/ instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cu modificările şi completările ulterioare, în sensul:



a) permiterii participării zilnice cu prezenţă fizică la cursuri, a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, indiferent de clasă, în toate unităţile de învăţământ care funcţionează în localităţi în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiţia respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;



b) permiterii participării zilnice cu prezenţa fizică la cursuri a întregului efectiv al claselor a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a, şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, în toate unităţile de învăţământ care funcţionează în localităţi în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiţia respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2;



c) permiterii organizării orelor remediale, cu prezenţa fizică, în toate unităţile de învăţământ care funcţionează în localităţi în care nu este instituită măsura carantinei zonale, sub condiţia respectării stricte a normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2.



Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.

ŞTIRILE ZILEI