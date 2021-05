THE GUARDIAN | Mini-elicopterul NASA de pe Marte s-a confruntat cu o problemă tehnică

O eroare de sincronizare apărută la sistemul de navigaţie a afectat deplasarea elicopterului NASA pe Marte, prima problemă majoră apărută de când vehiculul motorizat s-a înălţat întâia dată pe cerul marţian, luna trecută, relatează vineri The Guardian.

Elicopterul Ingenuity

Mini-elicopterul experimental, numit Ingenuity, a reuşit să asolizeze în condiţii de siguranţă după apariţia problemei tehnice, au anunţat joi reprezentanţii Jet Propulsion Laboratory (JPL) al agenţiei spaţiale americane NASA.



Problema a apărut la aproximativ un minut de la iniţierea celui de-al şaselea zbor de testare al mini-elicopterului, sâmbătă, la o altitudine de 10 metri. Una dintre numeroasele imagini realizate de o cameră de navigaţie de la bord nu s-a înregistrat în sistem, ceea ce a perturbat dispozitivul cu privire la locaţia sa.



Ingenuity a început să se încline înainte şi înapoi cu până la 20 de grade şi a suferit creşteri ale consumului de energie, potrivit lui Havard Grip, pilot şef al elicopterului.



Un sistem integrat conceput pentru a oferi un plus de stabilitate "a sărit în ajutor", a precizat el într-o actualizare publicată online.



Mini-elicopterul a asolizat la cinci metri de locul de destinaţie prevăzut iniţial.



"Ingenuity a făcut faţă situaţiei şi, deşi zborul a condus la descoperirea unei vulnerabilităţi de sincronizare, care va trebui acum rezolvată, a confirmat de asemenea, în mai multe privinţe, robusteţea sistemului", a scris Grip. "Deşi nu am planificat în mod intenţionat un zbor atât de stresant, NASA deţine acum date de zbor care testează limitele performanţelor elicopterului", a adăugat el.



"#MarsHelicopter şi-a finalizat cel de-al 6-lea zbor. În ciuda mişcării neaşteptate în urma unei probleme de procesare a imaginii, Ingenuity a răzbit pe ultimii ~65 de metri din călătoria sa de 215 de metri, a aterizat în siguranţă şi este gata să zboare din nou", se arată într-un mesaj publicat joi pe Twitter de JPL.



Ingenuity a devenit prima aeronavă care a efectuat un zbor motorizat pe altă planetă, în luna aprilie, la două luni după asolizarea pe Marte cu roverul Perseverance al NASA.



Mini-elicopterul cu o greutate de 1,8 kilograme, a efectuat cu succes primele cinci zboruri, fiecare mai provocator decât cel precedent.



NASA a fost atât de impresionată de performanţele tehnice observate în cadrul acestui test de 85 de milioane de dolari încât şi-a extins misiunea cu cel puţin o lună. Zborul problematic de sâmbătă a fost primul efectuat în această perioadă suplimentară.



În ultimele zile, inginerii au analizat problema apărută în timpul celui mai recent zbor.



Experimentul Ingenuity se va opri indiferent de rezultate, pentru a-i permite roverului Perseverance, la bordul căruia mini-elicopterul a ajuns pe Marte, să se dedice misiunii sale principale: căutarea urmelor de viaţă microbiană din trecutul planetei Marte şi studierea climei şi a geologiei acestei planete.



Roverul Perseverance, care cântăreşte aproximativ o tonă şi are dimensiunea unui mic autoturism, a călătorit 472 de milioane de kilometri în 203 zile pentru a ajunge pe "Planeta Roşie". El a asolizat în Craterul Jezero, fundul unui lac demult secat cu diametrul de aproximativ 45 de kilometri, pentru o misiune ştiinţifică ce se va desfăşura timp de cel puţin doi ani. Proiectarea şi construcţia acestui rover a durat opt ani şi a costat aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

sursa agerpres

