Luni, marţi şi miercuri miniştrii propuşi pentru a face parte din Guvernul Orban II vor fi audiaţi în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.

Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, luni intră la audieri Florin Cîţu - ministrul propus al Finanţelor (ora 12,00), Costel Alexe - ministrul propus al Mediului (ora 13,00), Nicolae Ciucă - ministrul propus al Apărării Naţionale (14,00) şi Marcel Vela - ministrul propus al Afacerilor Interne (15,00).

Florin Cîţu, ministrul desemnat al Finanţelor, a primit aviz negativ în comisiile reunite de specialitate din Parlament

Florin Cîţu, ministrul desemnat al Finanțelor a primit 18 voturi pentru și 18 voturi împotrivă.

Întrebările au fost ok, am avut eu o eroare de comunicare (...) PNL a spus deja cum va vota acest guvern. Obiectivul nostru rămâne alegerile anticipate (...) Părerea mea personală este că pensiile trebuiau crescute de la 1 ianuarie, ca să nu existe niciun fel de discuții, nu amânate în septembrie. Trebuie să știm motivul pentru care care a fost schimbată legea pensiilor, ca să nu crească pensiile de la 1 ianuarie, pentru că dacă creșteau de la 1 ianuarie, nu aveam acestă problemă astăzi(...) banii sunt în buget, puteam să o facem mai devreme. Bugetul este construit deja pe 2020, a spus Cîţu.

Cîţu a început audiarea în comisiile reunite de specialitate din Parlament prezentând realizările din cele trei luni din mandatul anterior în fruntea Ministerului Finanţelor, nu înainte de a le cere parlamentarilor să nu mai permită derapajele de la audierea din octombrie, când ministrul desemnat a fost întrerupt de mai multe ori, iar în sală s-au făcut semne şi remărci obscene.

Procedura aprobată pentru audiere de către comisii este întrebare-răspuns.

„Deşi am avut două încercări, OUG114/2018 a fost ucisă, a fost eliminată split TVA, eliminată supraimpozitarea contractelor part-time şi am eliminat supraaccciza la carburanţi", a spus Cîţu în deschiderea audierii sale.

El a fost întrebat de parlamentarii opoziției dacă din toamnă va crește valoarea pensiilor cu 40 la sută. Florin Cîţu, ministrul desemnat al Finanțelor a reafirmat că așa cum scrie în lege așa se va întâmpla. Fostul ministru al Muncii Marius Budăi a insistat să primească un angajament ferm. Florin Cîţu a primit întrebări și de la Daniel Zamfir care a fost interesat mai ales de împrumuturile pe care le-a făcut Ministerul Finanțelor, mai ales de ce a fost nevoie de împrumuturi pe o perioadă așa de lungă, de 30 de ani.

Ministrul propus al Mediului, Costel Alexe: În domeniul pădurilor, în ultimii doi ani, cele mai mari hoţii au fost în Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu

Costel Alexe, ministrul propus al Mediului, a primit 15 voturi pentru, 17 împotrivă și o abținere.

Cele mai mari hoţii care au avut loc în ultimii doi ani în domeniul pădurilor au fost în judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud și Sibiu și, după alegeri, indiferent cine va forma Guvernul, vor trebui făcuţi paşi importanţi pentru a rezolva această problemă, a declarat luni ministrul propus al Mediului, Costel Alexe, la audierea în Comisiile de specialitate reunite.

'Comisia Europeană în aceşti trei ani şi-a pierdut efectiv răbdarea în raport cu autorităţile de la Bucureşti. S-ar putea ca după alegerile anticipate sau alegeri la termen să ne regăsim cu toţii la aceeaşi masă şi va trebui, indiferent de cine va forma Guvernul, să fim mai credibili şi să facem paşi importanţi în a rezolva aceste probleme, pentru că nu sunt nici problemele lui Costel Alexe şi nici ale oricăruia dintre dumneavoastră. Sunt probleme cu care se confruntă România', a spus Alexe.

Potrivit datelor prezentate de acesta, în ceea ce priveşte domeniul pădurilor, gărzile de mediu au semnalat că 'cele mai mari hoţii descoperite în ultimii doi ani' au fost în Maramureş, de unde au dispărut 110.000 metri cubi de lemne, Bistriţa-Năsăud, cu peste 30.000 mc furaţi, Sibiu - peste 20.000 mc.

Alte judeţe unde se taie mult ilegal sunt Cluj, Caraş-Severin, Alba şi Neamţ.

Nicolae Ciucă - ministrul propus al Apărării Naţionale - a primit aviz pozitiv cu 12 voturi pentru, 3 împotrivă și 7 abtineri.

Marţi, sunt aşteptaţi în comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu - ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (ora 9,00), Ion Ştefan - ministrul propus al Dezvoltării (10,00), Ionuţ Stroe - ministrul propus al Tineretului şi Sportului (12,00), Cătălin Predoiu - ministrul propus al Justiţiei (13,00), Monica Anisie - ministrul propus al Educaţiei (14,00), Bogdan Aurescu - ministrul propus al Afacerilor Externe (15,00) şi Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (ora 16,00).

În cea de a treia zi de audieri, programate de Parlament, miercuri, în comisiile reunite vor intra: Adrian Oros - ministrul propus al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (ora 9,00), Victor Costache - ministrul propus al Sănătăţii (10,00), Marcel Boloş - ministrul propus al Fondurilor Europene (12,00), Violeta Alexandru - ministrul propus al Muncii (13,00) şi Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor (ora 15,00).

La şedinţa de Guvern din această săptămână, premierul propus Ludovic Orban le-a cerut miniştrilor să fie "la înălţime" la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului.

"Vreau să vă readuc aminte că săptămâna viitoare, luni, marţi şi miercuri, sunt programate audierile în comisii. (...) Vreau să fiţi la înălţime, avem trei luni de mandat în care am reparat multe din stricăciunile provocate de guvernările habarniste şi rău intenţionate PSD timp de trei ani de zile. Avem cu ce ne prezenta în faţa comisiilor, nu trebuie să vă pese de votul efectiv, că nu ne judecă parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea, pesedişti sau de alte culori. Acolo important e - audierile vor fi publice - să arătaţi foarte clar ce aţi găsit, ce prostii au făcut cei de dinaintea noastră, cum am reparat ce am putut repara şi, mai ales, care e viziunea noastră şi soluţiile pentru rezolvarea fiecărei probleme", a spus Ludovic Orban.

Potrivit Regulamentului şedinţelor comune ale Parlamentului, fiecare candidat pentru funcţia de ministru este audiat, în şedinţă comună, de comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru.

În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat.

