Cei 290 de membri ai parlamentului iranian au strigat la unison “Moarte Americii!”

A fost o ședință specială pentru a decide un plan de ripostă la lichidarea lui Soleimani. Ultimul cuvânt însă îl va avea liderul suprem al țării, ayatolahul Khamenei.

Gholmreza Soleimani, comandant trupe paramilitare: Cu voia lui Allah, vom porni o răzbunare cumplită, atât pe câmpul de luptă, cât şi prin copiii naţiunii iraniene, împotriva Americii imperialiste şi criminale.

Brigada Diavolilor, nucleul forței de reacție rapidă a Statelor Unite, a plecat din Fort Bragg, Carolina de Nord, și se îndreaptă spre comandamentul central al Statelor Unite, din Florida.

Este o măsură de precauție, astfel încât, la nevoie, militarii să poată pleca imediat în orice loc din lume în care ar fi nevoie de ei.

Președintele Donald Trump a stârnit o adevărată furtună, pe Twitter, după ce a scris că Statele Unite au identificat 52 de locuri în Iran pe care le va lovi foarte rapid și foarte dur, dacă Teheranul atacă personal sau obiective americane. Dacă mai atacă, dar îi sfătuiesc să nu o facă, noi îi vom lovi atât de puternic cum nu au fost vreodată loviți, a amenințat Trump.

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH