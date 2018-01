Militarul ucigaș, arestat preventiv EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"N-am vrut s-o omor. Avea mai multe aventuri".

Plutonierul Florin Oprea a fost şi în Afganistan, dar în viaţa privată nu era nici pe departe un partener model. Rudele tinerei ucise la coafor spun că era un bărbat violent, motiv pentru care femeia l-a şi părăsit. Tânăra nu a făcut însă vreo plângere la poliţie la adresa concubinului ei. Nici măcar sesizări.

Şi fosta soție a militarului povestește lucruri teribile. S-a despărţit de el pentru că era gelos şi agresiv: "Era extrem de violent. Consuma alcool. Ajungea căteodată beat acasă de nu se putea ţine pe picioare şi, în câteva cazuri, abia am reuşit să scap din mâinile lui. Am depus plângere şi am sesizat autorităţile de nenumărate ori".

Toate însă în zadar, spune femeia. A fost nevoită să fugă în străinătate pentru a scăpa de calvar. Polițiștii din Dâmboviţa au comunicat însă că pe numele militarului a existat un singur dosar penal la poliţia oraşului Titu. Este din 2011, pentru lovire sau alte violențe și distrugere. Dar părţile s-au împăcat şi urmărirea penală a încetat. Pe de altă parte, şefii militarului susţin că a trecut toate teste psihologice pe care le-a făcut.

Crima din Titu este acum anchetată de procurorii militari. Criminaliştii au descoperit că victima a fost lovită de mai multe ori cu cuțitul în zona gâtului și a pieptului. Potrivit avocatului, în drum spre coafor, militarul și-a cumpărat arma crimei din piață.

Victima, Alexandra Marin, avea 25 de ani şi era mamă a doi copii. Unul din prima căsătorie, celălalt împreună cu Florin - o fetiţă de trei ani. Fiind acuzat de omor extrem de grav asupra unui membru al familiei, militarul riscă până la 30 de ani de detenție.

