Militanţi care au legătură cu Stat Islamic au atacat o şcoală din vestul Ugandei. 40 de persoane, majoritatea copii, au murit. Opt persoane sunt în stare critică

ACTUALIZARE 40 de persoane, majoritatea elevi, au fost ucise într-o școală din vestul Ugandei de către rebeli care au legături cu gruparea Stat Islamic. Alte opt persoane rămân în stare critică în urma atacului asupra școlii secundare Lhubiriha din Mpondwe.

Băieții care se aflau în dormitoarele școlii se numără printre cei morți.

Forțele Democratice Aliate (ADF) - o grupare ugandeză cu sediul în Republica Democrată Congo (RDC) – ar fi vinovate de atac.

Multe dintre cadavre au fost transferate la Spitalul Bwera, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției naționale, Fred Enanga.

La școală învață peste 60 de persoane, dintre care majoritatea locuiesc acolo.

Rebelii ADF au incendiat un dormitor, iar un depozit de alimente a fost jefuit în timpul incidentului, a declarat Enanga.

Unii dintre băieți au fost arși sau uciși cu topoare, a declarat presei generalul-maior Dick Olum din armata ugandeză.

Majoritatea fetelor au fost răpiți de grup, a adăugat el.

Este posibil ca printre morți să se afle și membri ai comunității locale. Mai mulți elevi sunt încă dați dispăruți.

"Forţele noastre urmăresc inamicul pentru a-i salva pe cei răpiţi şi a distruge acest grup", a precizat pe Twitter purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Uganda, Felix Kulayigye.

Soldaţii i-au urmărit pe atacatori, care au fugit spre Parcul Naţional Virunga din Republica Democratică Congo (RDC), a adăugat sursa citată.

În aprilie, ADF a atacat un sat din estul RDC, ucigând cel puţin 20 de persoane.

