Milioane de oameni au făcut un lung pelerinaj de penitenţă încheiat cu baia în Gange, considerat sfânt de hinduşi.

Ceremonialul este parte a unui festival ce are loc, în fiecare an, în ianuarie şi februarie. Este unul dintre evenimentele importante din an care atrage şi foarte mulţi turişti.

În această perioadă au loc târguri cu produse tradiţionale, prelegeri religioase, acţiuni caritabile şi mult divertisment.

Festivalul, inclusiv baia ritualică de spălare a păcatelor, este organizat şi în comunitatea hindusă din Bali, Indonezia.

